Twitter'ın ilk tweeti 2.5 milyon dolara satıldı: Satın alan kişi 'Türk asıllıyım' dedi

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in paylaştığı, Twitter tarihinin ilk tweeti, 2.5 milyon dolara satıldı. Tweeti satın alan kişinin, 'Türk kökenli' olduğunu söyleyen Endonezyalı iş insanı Sina Estavi olduğu belirtildi.

Tarihin ilk tweeti olan ve Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından paylaşılan tweet, bir web sitesinde açık artırmaya sunuldu. Açık artırmaya çıkarılmasının ardından, tweet için yüz binlerce dolarlık teklifler geldi.

#Twitter CEO and billionaire #JackDorsey on Saturday announced to sell his very first tweet of March 6, 2006 in the form of a unique form of #cryptocurrency, and the bid had already reached $2,67,000 (nearly Rs 2 crore). pic.twitter.com/txsFLyzGFK — IANS Tweets (@ians_india) March 6, 2021

​Tweet, cumartesi günü gerçekleştirilen satış işlemiyle 2.5 milyon dolara satıldı. Blockchain teknolojisi ile gerçekleştirilen ve 'sanal nesne satışı'nın bir örneği olan işlemde, tweeti satın alan kişinin 'Türk asıllı' olduğunu söyleyen Endonezyalı iş insanı Sina Estavi olduğu bilgisi paylaşıldı.

baba sen türkçeyi nasıl söktün? — Squanch (@bit_gossip) March 6, 2021

​Satın alma işleminin duyurulmasının ardından Twitter profili birçok kez ziyaret edilen Estavi'nin, bir kullanıcının "Baba sen Türkçeyi nasıl söktün?" sorusuna "Aslen Türküm" yanıtını verdiği görüldü.

Dorsey'in 15 yıl önce attığı tarihi tweeti satın alan Estavi, kripto para alım-satım platformu olan Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'luğu görevini yürütüyor.

Estavi ayrıca tweetin meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek.

Öte yandan tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti.

Dorsey'in tweetinin, satıldıktan sonra da, alıcısı ve Twitter'ın isteği dahilinde platformda kalmaya devam edeceği belirtildi.