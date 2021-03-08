Kayıt
13:40 08 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Yaren Leylek' 10. yılda da Adem Amca ile buluştu: Evladım gibi, 6 ay boyunca balık tutup yedireceğim

    © DHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043977909_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_6627b1cef2965150a4d503cd633325bc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103081043977947-yaren-leylek-10-yilda-da-adem-amca-ile-bulustu/

    Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10. kez geldi. 'Yaren Leylek'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, "Yaren benim evladım gibi. 6 ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim" dedi.

    Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl 10. kez geldi.

    Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.

    Yuvası izlenebiliyor

    © Fotoğraf : Twitter
    'Yaren' leyleğin dönüşü canlı yayında bekleniyor
    'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren Leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

    ​'Gelip gelmeyeceğini merak ettim'

    Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, "Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah'a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren'in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren'in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren'le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım" şeklinde konuştu.

    'Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı'

    Adem Amca ve 'Yaren' leyleğin 9 yıllık dostluğu: Her yılın 6 ayı birlikteyiz
    © DHA
    Adem Amca ve 'Yaren' leyleğin 9 yıllık dostluğu: Her yılın 6 ayı birlikteyiz
    Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Yaren'in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren'in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren'i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz" diye konuştu.

    '6 aylık bu yıl da sona erdi'

    Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da "Adem Amca ile Yaren'in buluşması bu yıl onuncu kez gerçekleşti. Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek bu yıl köyümüze gelen ilk leylek. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Bu durum tüm Türkiye'nin takip ettiği bir konu. Prag Film Festivali'nde bu hikaye ödül aldı. Dünyaya mal olmuş bir konu aslında. Altı aylık hasret sona erdi. Yaren Leylek, onuncu yılda da Adem amcaya kavuştu. Altı ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren Leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren'in gelmesiyle beraber Eskikarağaç Leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren'e yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız" dedi.

    Etiketler:
    Yaren, leylek göçü, Leylek Köyü, leylek, Bursa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet