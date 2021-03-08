'Yaren Leylek' 10. yılda da Adem Amca ile buluştu: Evladım gibi, 6 ay boyunca balık tutup yedireceğim

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl 10. kez geldi.
Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.
Yuvası izlenebiliyor
Ve sonunda...— Alper Tüydeş (@alpertuydes) March 8, 2021
Herkesin merakla beklediği o buluşma nihayet gerçekleşti. Yaren Leylek 10. yılda da Adem Amca'yı unutmadı ve göçten geldiğinin ertesi gününde soluğu o meşhur kayıkta aldı. Ve birlikte kameraya böyle el salladılar#YarenLeylek #StorkYaren pic.twitter.com/oE7wEXQ4bV
'Gelip gelmeyeceğini merak ettim'
Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, "Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah'a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren'in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren'in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren'le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım" şeklinde konuştu.
'Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı'erkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren'i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz" diye konuştu.
'6 aylık bu yıl da sona erdi'
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da "Adem Amca ile Yaren'in buluşması bu yıl onuncu kez gerçekleşti. Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek bu yıl köyümüze gelen ilk leylek. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Bu durum tüm Türkiye'nin takip ettiği bir konu. Prag Film Festivali'nde bu hikaye ödül aldı. Dünyaya mal olmuş bir konu aslında. Altı aylık hasret sona erdi. Yaren Leylek, onuncu yılda da Adem amcaya kavuştu. Altı ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren Leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren'in gelmesiyle beraber Eskikarağaç Leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren'e yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız" dedi.
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