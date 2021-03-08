Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi McKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Dünyanın en zengin üçüncü kadını MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra, çocuklarının okulunda çalışan fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi.

Dünyanın en zenginleri listesinde 53 milyar dolarlık servetiyle 22. sırada yer alan MacKenzie Scott, çocuklarının gittiği Seattle Özel Okulu'da çalışan fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendiğini açıkladı. Microsoft’un kurucusu Bill Gates de aynı okulda eğitim görmüştü.

MacKenzie Scott, the philanthropist and ex-wife of Jeff Bezos, has married a Seattle science teacher, the Wall Street Journal reports https://t.co/TfTabMpEkx — Bloomberg (@business) March 8, 2021

Scott’un yeni evliliği ile ilgili Forbes'e açıklama yapan Bezos yaptığı açıklamada, "Dan harika bir adam ve ikisi için de mutlu ve heyecanlıyım" dedi.​

Rekor anlaşmayla boşanmışlardı

Scott, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile 25 yıllık evliliğin ardından 2019'da boşanmıştı. Bezos'un Fox TV'nin eski spikerlerinden Lauren Sanchez ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. Bu ilişkiye dair özel yazışmalar basına sızmış, Bezos, mesajları paylaşan derginin bağlı olduğu medya grubu American Media Incorporated'ı şantaj yapmakla suçlamıştı. Yayıncı şirket ise bu iddiaları reddetmişti.

Çift, boşanırken rekor bir anlaşmaya imza atmıştı. Amazon hisselerinin yüzde 4'ü (38.3 milyar dolar değerinde) Scott'a geçmiş, Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin tümünü ise Bezos'a devretmişti.

Bezos çiftinin bu anlaşmasından önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı.

Çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. Scott, şirketin ilk çalışanlarından biriydi.

Scott başarılı bir roman yazarı ve 'The Testing of Luther Albright' ve 'Traps' adlı iki kitabı bulunuyor.