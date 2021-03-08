Araştırma: Narkotik köpekleri, Kovid-19 vakalarını testlerden bir hafta önce tespit edebiliyor

Özel olarak yetiştirilen narkotik köpeklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını, eküvyon çubuklarıyla yapılan testlerden bir hafta önce tespit edebildiği keşfedildi. Pilot uygulama olarak Belçika'nın Oostende Futbol Kulübü'nün oyuncuları üzerinde denenen uygulamada, köpeklerin tahminlerindeki doğruluk payı yüzde 94 olarak belirlendi.

Belçikalı futbol kulübü Oostende futbolcuları üzerinde gerçekleştirilen pilot uygulamada, özel olarak yetiştirilmiş narkotik köpeğinin, Kovid-19 vakalarını eküvyon çubuklarıyla yapılan standart testlerden bir hafta önceden tespit edebildiği görüldü.

Sniffer dogs detected cases of Covid-19 more than a WEEK before they were picked up by nasal swabs https://t.co/Rw67gsQVu6 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2021

​Kokuları algılama konusunda özel duyuları bulunan narkotik köpeklerinin Belçika, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde havalimanlarında 'virüs taraması' için kullanıldığı biliniyor. Oostende oyuncuları üzerinde de denenen uygulamada köpeklerin doğru tahminlerde bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, narkotik köpeklerinin tahminlerindeki doğruluk payının yüzde 94 olduğunu belirtti.

Temmuz 2020'de Almanya'da yapılan artaştırmaya göre, narkotik köpeklerinin koronavirüs tespiti konusunda başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştı.