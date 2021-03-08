15 yıldır saçlarını kestirmeyen Japon kadın rekora koşuyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan 35 yaşındaki Rin Kambe isimli kadın, 15 yıldır uzattığı saçının boyu iki metreye ulaştı. Kambe, kendisini 'Japon Rapunzel' olarak tanımlıyor.

15 yıldır saçlarını hiç kestirmeyen ve iki metre uzunluğunda saçlara sahip olan Rin Kambe, kendisini 'Japon Rapunzel' olarak tanımlıyor.

Tokyo'da yaşayan 35 yaşındaki Kambe, Budizm inancını benimseyip sanatçı olma hayalinin peşinden koşmaya başladığı 20 yaşından bu yana saçlarını uzattığını ifade etti.

Saç bakımı için her gün neredeyse saatler harcayan Kambe, 4 çeşit tarakla sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa saçlarına bakım yaptığını dile getirdi.

Yes Will marry Rin Kambe 😇😻 pic.twitter.com/QH9L0it4Rf — Joseph Vandebor (@joseph_vandebor) December 18, 2020

​'Saçlarım, Asya'nın güzellik anlayışını temsil ediyor'

Yıllardır saçlarını kesmeyen Kambe yaptığı açıklamada, “Saçlarım uzun ve siyah. Asya’nın güzellik anlayışını yansıtmasını seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, dünyanın en uzun saçlı kadınının 'Rasta-Rapunzel' takma adlı 50 yaşındaki Asha Mandela olduğu biliniyor. ABD'li kadının saçının uzunluğu tam 16.7 metre ve 19 kilo ağırlığında.