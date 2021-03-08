Dr. Özlem Türeci’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı

ADF'nin 120 Saniye uygulamasına katılan Dr. Özlem Türeci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajını paylaştı.

Dünyanın engelli parkur yarışçısı Amelia Boone'un, "Ben en güçlü değilim, en hızlı da değilim. Ama acı çekmede ve sebat etmede gerçekten iyiyim" sözlerine atıfta bulunan Türeci, kadınlara, "Geniş bir vizyona sahip olun ve karşılaştığınız engellerden bağımsız olarak azimle o vizyona bağlı kalın" diye seslendi.