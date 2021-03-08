Moskova Hayvanat Bahçesi sakinlerine Kadınlar Günü’ne özel sürprizler 

Moskova Hayvanat Bahçesi’nin sakinlerine Kadınlar Günü’ne özel birçok sürpriz hazırlandı, onları mutlu edecek çeşitli yiyecekler sunuldu.

Moskova Hayvanat Bahçesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle renkli anlara şahit oldu. Burada yaşayan hayvanlara bu özel gün nedeniyle çiçekler, meyveler ve sevdikleri başka yiyecekler verildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)'in paylaştığı bir gönderi

Dindin ismindeki pandaya buzdan yapılmış bir vazonun içinde çiçek demetinin yanı sıra aromatik samanla doldurulmuş yastıklar hediye edildi.

Hayvanat bahçesinin diğer sakinleri Papuan penguenlerine ise içinde dondurulmuş balıkların bulunduğu renkli buz figürleri ikram edildi.

Böcekleri çok sevmeleri ile bilinen Kaffir boynuzlu kuzgunlara böceklerin olduğu çiçek kutusu da armağan edilirken kuzgunların kafesleri de rengarenk süslendi. Tesisteki diğer hayvanlara kalp ve çiçek şeklinde kesilmiş meyve ve sebzeler ikram edildi.