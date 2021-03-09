İstanbul'da kayıp 2 çocuk asansör boşluğunda ölü bulundu

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde öğle saatlerinden beri kayıp olan 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler evlerinin yakınındaki asansör için açılan ve içi su dolan çukurda ölü bulundu.

İstanbul Çekmeköy'e bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin dün öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu ve durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.