AK Partili Çamlı'dan Rasim Öztekin mesajı: Doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi

AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dün hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in ardından paylaştığı mesajda "Doğmasaydı ölmezdi" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çamlı, "Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü, der dururlar... Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi! #RasimÖztekin Aileye Sabır dilerim..." ifadelerini kullandı.
Kalpten öldü,— Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) March 8, 2021
Kanserden öldü,
Beyin kanamasından öldü,
der dururlar...
Halbuki,doğduğundan öldü,doğmasaydı ölmezdi!#RasimÖztekin
Aileye Sabır dilerim... pic.twitter.com/CVZUfFy6py
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