Prof. Şen 'Sağanak ve kar geliyor' dedi, zamanını söyledi

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye yarın akşam yağışların geleceğini ve perşembe - cuma günlerinde tüm ülkede yağışların olacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre perşembe günü Türkiye genelinde yağış bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirtti.

Türkiye ye yarın (çarşamba) akşam yağış girecek. Perşembe Cuma tüm ülkede yağış var. Yağış Cuma batıdan cumartesi doğudan ayrılacak. İç kesimler KKYağmur Doğu Kar Diğer yerler yağmurlu. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) March 9, 2021

​Yağışlar ne zaman bitecek?

Prof. Dr. Şen yağışların cumadan itibaren batıdan başlayarak Türkiye'yi terk edeceğini ifade etti.