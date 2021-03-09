Burger King'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı: 'Kadının yeri mutfaktır'

Burger King'in 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisiyle karşılaştı.

"Kadının yeri mutfaktır" başlıklı paylaşımında şirket, restoran sektöründe kadınların az sayıda olmasına dikkat çekmeye çalışsa da, kullandığı 'provokatif dil' nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Şirket, paylaşımlarının tamamında "Kadının yeri mutfaktır, tabii ki eğer istiyorlarsa. Hala şeflerin yüzde 20'si kadın. Bir mutfak kariyeri fırsatı ile birlikte, kadın çalışanların sayısını artırarak restoran endüstrisindeki cinsiyet oranını değiştirme misyonundayız" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine daha sonra paylaşımını silen Burger King, yayınladığı açıklamada ise şunları söyledi:

"İlk Tweet'imiz yanlış anlaşıldı ve özür dileriz. Amacımız, İngiltere mutfağında yer alan profesyonel aşçıların yalnızca yüzde 20'inin kadın olduğuna dikkat çekmek ve aşçılık bursu vererek bunu değiştirmeye yardımcı olmaktı. Bir sonraki sefere daha iyisini yapacağız."

We hear you. We got our initial tweet wrong and we’re sorry. Our aim was to draw attention to the fact that only 20% of professional chefs in UK kitchens are women and to help change that by awarding culinary scholarships. We will do better next time. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

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