Ordu'da Roma dönemi sikkeleri bulundu, arkeolojik kazı talep edildi 

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde Çaybaşı Belediyesi tarafından Koğuş Tepesi’nde, taş ocağı için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci başlatılması üzerine yerinde inceleme yapan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, İYİP İlçe Başkanı Ahmet Altun ve CHP İlçe Başkanı İrfan Genç 7 adet sikke buldu.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre; Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen sikkeler için yapılan ortak açıklamada, "İlçemizin önemli mesire yeri olabilecek bir tepe olan Koğuş Tepesi’nde Çaybaşı Belediyesi’nin taş ocağı projesi var. Ordu Çevre Derneği yöneticileriyle birlikte itiraz dilekçe hazırlamak için yerinde inceleme yapmak istedik. Kimi yerlerde kazılmış yerler gördük. Toprağı karıştırdığımızda çeşitli yerlerde 7 adet sikke bulduk. Bunların Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin iyi olacağını, ilçemiz bakımından önemli bir turizm alanı kazanılacağını da düşünerek Ordu Çevre Derneği’yle birlikte bulduklarımızı teslim ettik. Koğuş Tepesi’nde arkeolojik inceleme yapılması için dilekçe ile başvuru yaptık, bulduklarımızı Müze Müdürlüğü’ne teslim ettik” denildi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de, "Ordu ili arkeolojik değerler bakımından oldukça zengin. Hiç ummadığımız bir tepede bulunan bu sikkeler çok önemli. Böyle bir bulgu nedeniyle Çaybaşı Belediyesi’nin projesi uygulanamaz. Müze Müdürlüğü, sikkeleri Samsun’a göndererek kurul incelemesi isteyecek ve yerinde inceleme yapılacak. Müze Müdürlüğü'ne teslim ettiğimiz sikkeler için tutanak tutuldu. Sikkelerin Roma dönemine ait ve 2000 yıllık olduğu belirtildi. Bir an önce arkeolojik kazı yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.