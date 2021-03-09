Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Gözeli yol ayrımında bulunan Öküzuşağı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç idaresindeki otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi.
Alev alev yanan araçtan çıkan dumanlar çevreyi sardı, ara ara patlama sesleri de yükseldi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşıp söndürdüğü aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı https://t.co/vX7PzwB0ER pic.twitter.com/i2nVWr5qSo— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 9, 2021
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