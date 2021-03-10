Kayıt
08:36 10 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    17 yaşındaki çocuk üvey ağabeyinin istismarına uğradı, annesi olayı sakladı

    © AA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043559783_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_46f10293f53441dd531c616a608fd2f4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103101043993074-17-yasindaki-cocuk-uvey-agabeyinin-istismarina-ugradi-annesi-olayi-sakladi/

    Zonguldak'ta 28 yaşındaki üvey ağabeyi G.K.'nın cinsel istismarına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hamile kaldı. Olay, annesinin evde doğum yaptırdığı çocuğun kanaması durmayınca kaldırıldığı hastanede ortaya çıktı.

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan S.K., geçen yıl 24 Şubat'ta evde yaptırılan doğum sonrası kanaması durmayınca annesi H.K. ve ağabeyi G.K. tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doğum yapan S.K., polise verdiği ifadesinde başından geçenleri anlattı.

    İfadesinde annelerinin bir, babalarının ise ayrı olduğu ağabeyi S.K.'nin kendisine evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen S.K., annesinin durumu öğrendiğinde üzüldüğünü ve ağladığını söyledi.

    S.K.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda ise ruhsal yönden kendini savunamayacak durumda olduğu ve mevcut zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılabileceği, ancak vereceği ifadelere ana hatları ve kuvvetli delillerle desteklendiği takdirde itibar edilebileceği belirtildi. Alınan DNA raporunda ise bebeğin S.K. isimli ağabeyinden değil, diğer ağabeyi G.K.'den olduğu anlaşıldı.

    © DHA
    Resmederek anlattıkları cinsel istismar iddiasında anne ve üvey babaya tahliye
    Gözaltına alınan G.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamenin ardından tutuklu sanık G.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, tutuksuz sanık S.K. hakkında ise 23 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne H.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. S.K. ise doğumun ardından bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

    İstismarı pedagog eşliğinde anlattı

    Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık G.K., tutuksuz sanıklar S.K. ve anne H.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. S.K. ise pedagog eşliğinde özel odadan kamera sistemiyle davaya katıldı.

    Pedagogun sorularını cevaplayarak ifadesi alınan S.K., "Neden burada olduğunu biliyor musun?" sorusuna, "Ağabeylerimin yaptığı şeyler için" diye cevap verdi. Ağabeyleri S.K. ve G.K.'nın değişik tarihlerde cinsel istismarına maruz kaldığını anlatan S.K., "Evde kardeşlerim varken annem markete gittiğinde G.K. kapıyı çaldı. Açmayınca camdan atladı, içeri girdi. Biz G.K. ile yatak odasında kaldık. Uygunsuz yerlerimi ellemesine izin vermeyince bana bağırdı. Üstümü çıkardı. Ben yapma dedim. Bunu her gün yapıyordu. Cinsel istismarda bulundu. Anneme G.K.'nın bir şey yaptığını söylemedim. Kardeşim S.'ye söyledim. Sonra benim midem bulandı. Makasla bebeğimi almak için G.K. karnımı kesmek istedi. Bunu doğum sancısı olunca yaptı. Hamile olduğumu bir tek babam bilmiyordu" dedi.

    S.K., diğer ağabeyi S.K.'nin da G.K.'nin yaptığı şeylerin aynısını yaptığını ifade etti. Mahkeme başkanının diğer ifadeleriyle duruşmadaki ifadeleri arasındaki çelişkiyi sorduğu S.K., "Ağabeylerimden korktuğum için ifadelerim öyle oldu" diye konuştu.

    Suçlamaları kabul etmedi

    Tutuklu sanık G.K. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Böyle bir şey olmadı kesinlikle. Ben burada değildim o tarihte" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının, "O zaman çocuk senden nasıl oldu?" sorusunu cevaplayan G.K., "Ben geldiğimde mağdur 7 aylık hamileydi. Ben böyle bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

    Tutuksuz sanık S.K. de, "Ben böyle bir şey yapmadım kesinlikle. Ben evlerine de gitmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu. Anne H.K. ise kızının beyanlarına bir diyeceği olmadığını ifade ederek, "Kızımı ilk kirleten sanık S.K.'dir" şeklinde konuştu.

    Duruşma, sanıklardan G.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için ertelendi.

    Etiketler:
    Dava, Mahkeme, çocuklara taciz, Cinsel taciz, Taciz, çocuk istismarı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet