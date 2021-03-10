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    Estetik ameliyat mağduru kadın

    Estetik sonrası dudağını kaybeden Songül Uzunoğlu: İşimi ve ruh sağlığımı kaybettim

    © DHA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103101043993968-estetik-sonrasi-dudagini-kaybeden-songul-uzunoglu-isimi-ve-ruh-sagligimi-kaybettim/

    Antalya'da özel bir klinikte estetik ameliyat sonrası dudağı çürüyen Songül Uzunoğlu, bir dizi ameliyat sonrasında yemek yiyip, su içebilir hale geldi. Uzunoğlu, "Ameliyatlar hayata tutunmamı sağladı ancak 2 yıldır verdiğim hukuk mücadelesinde bir adım ilerleme olmadı" dedi.

    Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarını aldırmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2019 yılının şubat ayında güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi.

    Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi. Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu.

    Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, “Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" dedi.

    Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na, nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. 

    Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez de alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.

    Alt dudağında siyahlaşma ve çürüme oluştu

    Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.

    Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Uzunoğlu, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Dr. Özkan tarafından iki kez operasyon yapıldı.

    'Usulsüz raporlar hukuki süreci yavaşlatıyor'

    2019 yılında yaşadığı kötü bir uygulama sonucu alt dudağını kaybettiğini anlatan Songül Uzunoğlu, 2019 yılında başlayan hukuk sürecinde hala bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. 

    Uzunoğlu, "Bunun nedeni hatalı operasyon yapan merkezle alakalı. Bu uygulamayı yapan insanların benimle ilgili raporları usulüne uygun tutmadıkları görülüyor. Dosyam üç kez Adli Tıp Kurumu’na gitti ve geri döndü. Bu insanların tuttuğu usulsüz raporlar sürecin uzamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

    Dosyasını inceleyen Cumhuriyet Savcısı'nın üst yazıyla dördüncü kez dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdiğini aktaran Uzunoğlu, "İnşallah bunun üzerine raporumun düzenleneceğini düşünüyorum. Tüm evrakım dosyamda mevcut. Fakat hukuk sürecinin yavaş ilerlemesi mağduriyetimi artırıyor" dedi.

    2019 yılında yaşadığı kötü bir uygulama sonucu alt dudağını kaybettiğini anlatan Songül Uzunoğlu, 2019 yılında başlayan hukuk sürecinde hala bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. 
    © DHA
    2019 yılında yaşadığı kötü bir uygulama sonucu alt dudağını kaybettiğini anlatan Songül Uzunoğlu, 2019 yılında başlayan hukuk sürecinde hala bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

    Tabipler Odası'ndan gelen raporun da kendisini etkilediğini söyleyen Uzunoğlu, "Gelen rapor doktorun suçsuz olduğu yönünde düzenlenmiş. Raporda 'doktor hatalı değildir', deniyor. Ben bunun dışında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunmuştum" ifadelerini kullandı.

    Sözlerinin devamında Uzunoğlu "Sağlık Bakanlığı'ndan gelen raporlarda ise, 'Bu kişinin bilgisi eksiktir, dikkat dağınıklığı vardır. Damara çok yoğun miktarda yağ enjekte ettiği için damar tıkanmıştır' deniyor. Fakat, raporun sonunda işlemi yapan doktorun yetkisinin olup olmadığının araştırılması isteniyor. Burada da eksikler var. Ben bu eksiklerin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

    Tüm bunların dışında çok zorlu bir süreç yaşadığını aktaran Uzunoğlu, "Prof. Dr. Ömer Özkan bana sahip çıktı, dudağımda iyileşme süreci var. Ancak bunun ruhsal ve psikolojik boyutları var. Ekonomik boyutu da var. 2 yıl içerisinde hayatım tamamen durdu. İşimi ve ruh sağlığımı kaybettim. Çok ciddi tedavi süreci yaşadım, hala da devam eden bir süreç var. Yine de ben güçlü ve dik durmaya çalıştım. Hukuksal süreçte de bir ilerleme kaydedilmesini istiyorum" diye konuştu.

    Geçen haftalarda uzlaştırma bürosuna başvurduklarını söyleyen Uzunoğlu, "Tazminat davaları öncesinde böyle bir prosedür varmış. Bu adımı böylece atmış olduk. Uzlaşmada ikinci oturum yapıldı. Fakat karşı taraftan yapıcı adım gelmedi. Önümüzdeki hafta tazminat davası açıyorum" dedi.

    'Bir kadın olarak çok yıprandım, görüntüm değişti'

    Hukuk mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Songül Uzunoğlu, "Yaşadığım o zor günler nedeniyle bir kadın olarak çok yıprandım, görüntüm değişti. Kadınlar bu operasyonu 15 günde bir yaptırabiliyor. Bu çok büyük operasyonların yapıldığı bir uygulama değil. Ben bu sürece göz altlarımdaki torbalanma ile başladım. Çalışmak zorundayım, tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Daha güçlü durmam gerekiyor. İçinde bulunduğumuz toplumun da baskısı oluyordu, göz altlarıma operasyon yaptırmam yönünde" diye konuştu. 

    Çektiği acıları Uzunoğlu "Bir yıl biriktirdiğim parayı o merkeze verdim. Sonucun böyle olması beni çok fazla üzüyor. Benim yaşadığım mağduriyeti başkaları yaşamasın. Hukuki sürecin tamamlanması içimi rahatlatacak. Çektiğim acıların kimsenin yanına kalmasını istemiyorum. Ben aylarca beslenemedim, su içemedim. Gıdasızlıktan bayılıyordum" sözleriyle anlattı.

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    Etiketler:
    Antalya, Estetik Operasyon, Estetik ameliyat, Estetik cerrahi, Estetik
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