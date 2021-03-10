Antarktika'da katil balinalardan kurtulmaya çalışan penguen, son anda bota atladı

Antarktika'daki Gerlache Boğazı'nda bir botla gezintiye çıkan turistlerin, katil balinalardan kaçan bir papua penguenini çektiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde, turistlerin bulunduğu bota atlayan penguenin, katil balinaların saldırısından son anda kurtulduğu görülüyor.

Antarktika'da botla gezintiye çıkan turistlerin çektiği ve viral olan bir videoda, bir papua pengueninin turistlerin bulunduğu bota atlayarak katil balinaların elinden kaçtığı görülüyor.

Incredible moment penguin escapes a pod of killer whales by leaping into a dinghy pic.twitter.com/Bj8Hxvxknl — The Sun (@TheSun) March 10, 2021

​Turistlerden Matt Karsten, eşi Anna ile birlikte Gerlache Boğazı'nda balinaları izlerken, suya dalıp çıkarak katil balinalardan kurtulmaya çalışan pengueni gördüklerini söyledi.

Birkaç dakika mücadele ettikten sonra penguen, sudan çıkıp tekneye atlamayı başardı, bunun üzerine de turistler ona yardım etti.

Gemiye bindikten sonra penguen, suya geri atlamadan önce turistlerin bulunduğu botla gezdirildi.