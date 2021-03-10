SpaceX'in Mars projesi Starship'in patlama nedeni belli oldu

Twitter'dan patlamaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Elon Musk, Starship projesinin roket prototipi SN10'un patlama nedeninin 'helyum sızıntısı ve düşük itme gücü' olduğunu belirtti.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

​Başka bir deyişle, yakıtın yanlış yerde ve yanlış zamanda sona ermesi nedeniyle uzay aracının bacaklarında gerçekleşen tahribat, patlamaya neden oldu.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde de SpaceX çalışanlarının aracın bacaklarını sağlamlaştırmak için kısalttığı ve test gerçekleştirdiği görülüyor.

Patlamaya rağmen Starship aracının ilk kez başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirmesi, önemli bir kilometre taşı olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

SpaceX şirketinin 'uzaya insanlı uçuş' planında kullanmak üzere çalışmalarına devam ettiği Starship, ilk kez yere başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirmiş ancak araç indikten dakikalar sonra patlamıştı.

Bu, Starship aracının başarılı olan ilk test uçuşu olmuş, daha önce bu prototipin öncül iki modeli olan SN8 ve SN9 testlerde başarısız olmuştu.