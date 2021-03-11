Dünyanın en büyük yasal pazarı olacak: Meksika Temsilciler Meclisi'nde esrar yasası teklifine onay

Meksika'da esrarın eğlence amaçlı kullanımına izin veren tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Tasarının Senato tarafından da onaylanması gerekiyor.

Meksika’da Temsilciler Meclisi, esrarın eğlence, bilimsel ve tıbbi amaçlı kullanımına izin veren yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı Temsilciler Meclisinde 129'a karşı 316 oyla kabul edildi.

Yeni düzenleme, kullanıcılara 28 grama kadar esrar taşıma ve 8 adede kadar kenevir bitkisi yetiştirme izni veriyor.

İki kanatlı Meksika Kongresi'nde tasarının Senato'dan da geçmesi bekleniyor.

Mexico’s lower house voted to liberalize the nation’s marijuana laws in a bid to create the world’s biggest legal market and cut out drug cartels https://t.co/PhYtt7vX1n — Bloomberg (@business) March 10, 2021

​Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, uygulamanın uyuşturucu kartelleri ile mücadeleye yardımcı olabileceğini savunurken yasa karşıtları, söz konusu uygulama ile esrarın çocuklar arasında kullanımının artacağını düşünüyor.

Obrador'un solcu Morena Partisi üyelerinden Simey Olvera, "Bugün tarih yazıyoruz. Bu sayede esrarın Meksika'nın ciddi sağlık sorunlarının bir parçası olduğuna dair yanlış inanışlar geride kalacak" dedi.

Tasarının Senato'nun da onayını alması halinde Meksika, Uruguay ve Kanada’dan sonra esrarın eğlence amaçlı kullanımına onay veren 3. ülke ve dünyanın en büyük yasal esrar pazarları olacak.

Tasarı Kasım 2020'de Senato'dan geçmişti ama tasarı üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bir kez daha Senato onayına sunulmak durumunda.