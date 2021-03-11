AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Batman'ın Sason ilçesinde, kayalıklarda 3 gün mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin 4 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı. Keçilerin sahibi Mirza Şahin, "Keçileri, yavrularına kavuşturan AFAD ekibi ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Sason ilçesine bağlı Derince köyünde yaşayan Mirza Şahin'in 2 keçisi, kayalıklarda mahsur kaldı. Şahin, 3 gün süren kurtarma çalışmalarında sonuç alamayınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

İhbarla Derince köyüne gelen 4 kişilik AFAD ekibi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 4 saat süren zorlu operasyonla keçileri mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtararak, sahibine teslim etti.

AFAD'ın kurtarma ekibinde yer alan Yakup İlge, kayalık alana çıkıp, keçileri ayrı ayrı aşağıya indirdiklerini ifade ederek, "Bize gelen vaka bilgisinde Derince köyünde 2 keçinin mahsur kaldığı bildirildi. Aldığımız ihbar üzerine yola koyulduk. Derince köyüne varıp keçilerin bulunduğu yerde istasyonumuzu kurduk. Daha sonra keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarıp, sahibine teslim ettik" dedi.

Keçilerini otlatmak için dışarıya saldığı sırada 2 keçinin kayalık alana çıkıp mahsur kaldığını söyleyen Mirza Şahin, "Keçilerim üç boyunca kayalıklarda mahsur kaldı. Keçileri, yavrularına kavuşturan AFAD ekibi ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.