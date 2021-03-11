Kasetin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti

Ailesi, Lou Ottens'in Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletine bağlı Duizel köyünde, 6 Mart Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

R.I.P. Lou Ottens: The Dutch engineer who created the technology behind cassette tapes and compact discs has died at age 94. https://t.co/xzHZ0L6AB9 pic.twitter.com/qdvS0pkxfp — Consequence of Sound (@consequence) March 10, 2021

​1960 yılında dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden biri olan Philips'in ürün geliştirme biriminin başına geçen mühendis Ottens, ekibiyle birlikte kaseti geliştirmişti.

Hollandalı mühendisin 1963'te Berlin Radyo elektronik fuarında tanıtılan ve müziği erişilebilir hale getiren icadı, dünya çapında ses getirmişti.

Piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında satılan kaset sayısının 100 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor.