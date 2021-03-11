Endonezya’nın Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağı'nın havaya 1000 metre kadar yükseklikte duman ve kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise yaklaşık 3 kilometre güneydoğuya kadar ulaştığı belirtildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nın tekrar faaliyete geçtiği bildirildi.

WATCH: Indonesia's Mount Sinabung volcano sent a cloud of hot ash as high as 3.1 miles in multiple eruptions on Tuesday https://t.co/V1SwCmtnx7 pic.twitter.com/RAUuY3kJhp — Reuters (@Reuters) March 7, 2021

​Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi'nin açıklamasında, Kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağı'nın havaya 1000 metre kadar yükseklikte duman ve kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise yaklaşık 3 kilometre güneydoğuya kadar ulaştığı belirtildi.

Sinabung Yanardağı gözlem ekibinden Armen Putra, patlamadan dolayı herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, etrafta yaşayan köylülere dağın 5 kilometre uzağında bulunmaları ve lav tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yaptı.

Sinabung Yanardağı, mart başında da kül ve duman püskürtmüştü.

Endonezya'da ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar meydana gelmişti.