Ankara’da Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığının ilk teşhisine dair notlar ve doktorlarının yazdığı raporların da yer aldığı 'Anestezi Tarihinden İzler Sergisi', yarın açılacak.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından hazırlanan 'Anestezi Tarihinden İzler Sergisi'nde, anestezi tarihiyle ilgili birçok araç, alet, edavat ve ürünün yanında Atatürk'ün hastalığının ilk teşhisine dair notlar ve doktorlarının yazdığı raporlar yer aldı. Sergi, yarın açılacak.

Dernek üyesi emekli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Haluk Gümüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle anestezi tarihini anlatmak amacıyla böyle bir sergi düzenlediklerini söyledi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından hazırlanan sergide, anestezi tarihiyle ilgili birçok araç, alet, edavat ve ürünün yanında Atatürk'ün hastalığının ilk teşhisine dair notlar ve doktorlarının yazdığı raporlar yer aldı. © DHA

Atatürk'ün sağlık raporları anestezi tarihi sergisinde © DHA

Atatürk'ün sağlık raporları anestezi tarihi sergisinde © DHA

Atatürk'ün sağlık raporları anestezi tarihi sergisinde © DHA 1 / 4 © DHA Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından hazırlanan sergide, anestezi tarihiyle ilgili birçok araç, alet, edavat ve ürünün yanında Atatürk'ün hastalığının ilk teşhisine dair notlar ve doktorlarının yazdığı raporlar yer aldı.

‘Atatürk’ün sağlık raporlarını sergiliyoruz’

Gümüş, Atatürk’le ilgili bir köşenin de sergide olacağını belirterek, "Biz doktor olduğumuz için bu sergide Atatürk'ün en çok hastalığı ile ilgilendik. Hastalığının ilk teşhisinin konuluşunu, gelişimini, Atatürk’ün doktorlarının yazdığı hastalığına dair notlarını ve o günlerde gazetelerde yer alan Atatürk’ün sağlık raporlarını da sergiliyoruz. Ayrıca Atatürk’ün o dönemde bir özelliği de vardı ki yapılan her tıp kongresine katılır ve himayesi altında düzenlenirdi. Onun adına orada yapılmış bir rozeti de burada sergiliyoruz" diye konuştu.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Dr. Ömer Kurtipek ise ‘Sağlık Müzesi’ taleplerini dile getirdi.