Spotify- Kakao M anlaşmazlığı bitti, kaldırılan yüzlerce şarkı geri geldi

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify ile yeni giriş yaptığı Güney Kore pazarındaki en büyük rakibi Kakao M arasındaki anlaşmazlık sona erdi ve platformdan kaldırılan yüzlerce şarkı yeniden erişime açıldı.

Spotify and K-Pop Label Kakao Settle Licensing Dispute, Music Returning to Platform https://t.co/Wf62relpDo — Variety (@Variety) March 10, 2021

​Variety sitesine konuşan bir kaynak, dinleyicilerin ve Epik High grubu gibi şarkıları engellenen bazı sanatçıların duruma büyük tepki göstermesi üzerine Kakao M'in geri adım attığını ve Spotify ile masaya oturduğunu aktardı.

Kakao Entertainment and Spotify have now reached an agreement - so finally you can get all the K-pop you love on this platform in South Korea. The two companies appear to have made up after a shaky start.



I believe this summarises it perfectly! https://t.co/DXHq5hi674 — Laura Bicker (@BBCLBicker) March 11, 2021

​Spotify'dan yapılan açıklamada da Kakao Entertainment içerikleri ve sanatçılarının 170 ülkede 345 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Spotify'a dönmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kakao M de Spotify ile anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Ülkede 1 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan Spotify ile yerel yapım şirketi Kakao M lisans anlaşmalarının sona ermesi ve yeni şartlar üzerinde uzlaşamamaları nedeniyle anlaşmazlık çıkmıştı. Bunun sonucunda IU, Monsta X, Epik High, Seventeen, Nu'est, Mamamoo, Zico, Block B, CNBlue, Younha, Apink, Lovelyz, Jannabi gibi sanatçıların parçalarının da bulunduğu yüzlerce şarkı ay başında platformdan kaldırılmıştı.