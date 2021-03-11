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    Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili davada sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

    Hakan Yılmaz ve eşine saldırı davasında karar çıktı

    © Fotoğraf : DHA
    Yaşam
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    Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelin lobisinde darp edilmelerine ilişkin davada karar çıktı. Üç sanığın yargılandığı davada, sanık Denizhan Vural 1 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Erdal Gökçe ise 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanık ise beraat etti.

    Etiler'de oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın bir otelin lobisinde darp edilmelerine ilişkin üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

    Davada, sanık Denizhan Vural'ın ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Erdal Gökçe'nin ‘basit yaralama’ suçundan 5 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verilirken, diğer sanığın ise beraat etmesine karar verildi.

    İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar, Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katılmadı.

    ‘Kutsal değerler istismar edildi’

    Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı İbrahim Yurttepe, şunları kaydetti:

    "Meydana gelen olay toplumda infial yaratmıştır. Müvekkillerim doğum gününden sonra gittikleri otelde başlarına gelen olay nedeniyle unutulmayacak bir olay yaşamışlardır. Sanık Denizhan ilk andan itibaren müvekkilime ayağına vurmak suretiyle sataşmaya başlamıştır. Müvekkillerim sanıkların hakaretlerine karşılık vermedikçe sanıklar galeyana gelmiştir. Aynı zaman olayı siyasallaştıran beyanlarda bulunmuşlardır. Kutsal değerleri de istismar etmişlerdir. Sanık Denizhan'ın suç dosyası kabarıktır, sabıkalıdır, kaçma tehlikesi bulunmaktadır. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Bu nedenle tutuklanmalarını talep ederiz."

    ‘Şikayetçi tanınmış bir kişi olduğu için olay bu noktalara gelmiştir’

    Sanıklar Denizhan Vural ve Erdal Gökçe'nin avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Aslında olayda bir atışma ve kavga mevcuttur. Şikayetçi tanınmış bir kişi olduğu için olay bu noktalara gelmiştir. Elif'in küreyle yaralanması kaza sonucu gerçekleşmiştir. Olayın başlama nedeni şikayetçi tarafın müvekkilimizi tahrik altında bırakmış olmasıdır" diyerek lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti. Diğer sanık Mahsar Algül avukatı da beraat talebinde bulundu.

    Bir sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

    Mahkeme, sanık Denizhan Vural'ın basit yaralama suçundan şikayetçi Hakan Yılmaz'a karşı eyleminden dolayı 11 ay 7 gün hapis cezası, eşi Elif Yılmaz'a karşı ise 4 ay hapis cezası verildi. Sanık Vural'ın hakaret suçundan ise 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak toplamda 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

    Bir sanığa 5 bin TL para cezası

    Sanık Erdal Gökçe ise basit yaralama suçundan Hakan Yılmaz'a karşı 5 bin TL adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Elif Yılmaz'a karşı ise beraatına karar verildi.

    Bir sanığa ise beraat kararı

    Sanık Mahsar Algül'ün şikayetçilere karşı basit yaralama suçundan ayrı ayrı beraatına hükmedildi. Sanıklar Erdal Gökçe ve Mahsar Algül'ün hakaret suçundan ayrı ayrı beraatlarına de hükmedildi. Her üç sanık hakkında tehdit suçundan da beraat kararı verildi.

    İddianame

    Etiler'de 6 Aralık 2017'de bir otelin lobisinde Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz darp edilmişti. Otelde saldırıya uğradığını belirten Hakan Yılmaz ve eşi, kendilerini darp edenler hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

    Etiketler:
    Beraat, Dava, Darp, Saldırı, Hakan Yılmaz, Elif Yılmaz
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