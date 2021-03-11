‘Friends’ Nisan’da Netflix Türkiye’de 

1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü Amerikan komedi dizisi Friends, Netflix Türkiye’ye geliyor. Haber platformun Twitter hesabından duyuruldu.
Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur.— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 11, 2021
Ünlü dizinin son bölümünün üzerinden 15 yılı aşkın zaman geçmişken, Netflix Türkiye “Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur” şeklinde duyuru yaptı.
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