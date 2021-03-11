'Midyeyi her yerden yemeyin'

Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden midye, denizden toplanıp tüketime hazır hale getirilinceye kadar zahmetli yolculuktan geçiyor.

Midye, dolmasından tavasına, çorbasından pilavına farklı şekillerde sunulabiliyor. Ancak bazı kişilerce sağlıklıksız ve kirli denizlerden toplanan midye, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gıda Mühendisleri İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, son günlerde sosyal medyada midye zehirlenmesi vakalarının paylaşıldığını belirterek, sevilen sokak lezzetinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

"Son günlerde sosyal medyada sıkça midye zehirlenmeleri vakaları görmekteyiz. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Çünkü midye sevilen bir kabuklu deniz mahsulü. Midye, suyu süzerek plaktonik organizmalarla beslendiği için yetiştiği yer çok önemli. Gıda zehirlenmesine yol açabilirler.

Bunun önüne geçebilmek için suyun kalitesi kadar hijyenik şartlarda çok önemli. Hijyenik koşullarda üretilmesi, hazırlanması ve tüketilmesi gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklık önemli, taşınması, depolanması ve sunumuna dikkat etmeliyiz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece, midye tüketebiliriz."

'Midye zehirlenmelerinde el titremeleri gibi nörolojik belirtiler görebiliriz'

Midyenin fazla tüketiminden kaçınmak gerektiğini belirten Toprak, "Çünkü sünger görevi gördüğü için bünyesinde ağır metal fazlaca bulunabilir. Ve ağır metal zehirlenmesine de sebebiyet verebilir. Bu nedenle çok fazla tüketiminin önüne geçmek gerekir. Gıda zehirlenmesinin klasik belirtileri karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateştir. Fakat bununla birlikte midye zehirlenmelerinde el titremeleri gibi nörolojik belirtiler görebiliriz" dedi.

Merdiven altı üretime dikkat çeken Toprak, "Bununla birlikte bakanlık üretim iznine sahip, uzman gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimlerin istihdam edildiği, sağlıklı ve güvenilir midyelerin üretildiği çiftliklerin ve bunları işleyen tesislerin de sayısı artmaya başlamıştır. Bu durum yüksek protein ve düşük kolesterol içeriğiyle oldukça besleyici olan midyenin "kötü ürün" algısının önüne geçilmesine ve son tüketiciye tarafından güvenle tüketilmesine fayda sağlayacaktır" ifadesini kullandı.