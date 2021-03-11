Kolombiya'da canlı yayın sırasında konuklardan birinin üzerine dev ekran düştü

Kolombiya'da canlı yayınlanan bir spor programında, stüdyoda duvara sabitlenmiş halde bulunan dev ekran, canlı yayın sırasında konuklardan birinin üzerine düştü.
#ESPN host crushed by set wall during live broadcast— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) March 11, 2021
▪️An entire studio set wall came crashing down directly on journalist #CarlosOrduz during a live broadcast on ESPN Colombia – thankfully, he somehow survived the ordeal completely uninjured.#RTNews pic.twitter.com/JNHAsfJMwl
Ekranın düşmesiyle birlikte yüzünü masaya çarpan konuk, büyük tehlike atlattı.
O anda sunucunun yerinden kıpırdamaması dikkat çekerken, yaralanan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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