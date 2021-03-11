Kuzey Kıbrıs'ta karantina otelinde cinsel saldırı iddiası

Kuzey Kıbrıs'ta 24 yaşındaki M.D. kendisi gibi karantina otelinde kalan A.E tarafından cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Zanlı A.E tutuklanarak, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta 27 Şubat'ta işçi olarak giriş yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Girne kentinin Alsancak ilçesindeki karantina oteline yerleşen 46 yaşındaki A.E, aynı otelde kalan M.D ile birlikte alkol aldı.

A.E aradan geçen sürenin ardından M.D'ye cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. M.D'nin cinsel saldırı şikayeti üzerine tutuklanan A.E, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Tufan Yoncacı mahkemede yaşanan olayı anlattı.

'Odaya zorla girdi'

DHA'nın haberine göre polis çavuşu Yoncacı, zanlı A.E.’nin ülkeye 27 Şubat tarihinde inşaat işçisi olarak, şikayetçi M.D ile birlikte giriş yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi. Zanlı ve şikayetçinin Alsancak’ta faaliyet gösteren ve şu an karantina otel olarak kullanılan bir yerleşkede kaldıklarını belirten polis memuru Yonca’cı zanlı A.E.’nin kaldığı 424 numaralı odada müşteki ile birlikte alkol aldıktan sonra, şikayetçinin kaldığı 425 numaralı odaya zorla girdiğini ifade etti.

Şikayetçi M.D'nin doktor kontrolünden geçirildiğini ve soruşturmanın yeni başladığını belirten Yoncacı, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.