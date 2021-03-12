Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 41 keçi öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, otlayan hayvanların üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 41 keçi öldü.

Kent genelinde aniden başlayan sağanak yağışta, Türkoğlu ilçesinde yaşayan Hakan Tepe'ye ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım isabet etti.

Tepe, yıldırım isabet etmesi sonucunda 41 keçisinin öldüğünü yetkililere bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgeye gelerek zarar tespit çalışması yaptı.