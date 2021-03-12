Hindistan'da leopar paniği: Yerleşim yerine inerek insanlara saldırdı

Hindistan'ın Indore kentinde yerleşim yerine ineren bir leopar 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan leopar, 5 saatlik operasyonun ardından yakalandı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin en kalabalık şehri Indore'da leopar paniği yaşandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polisin yakalamaya çalıştığı leoparın saldırısına uğradığı ve leoparın sokakta dolaşarak başka insanlara da saldırdığı tespit edildi.

Hint polisi tarafından yapılan açıklamada, leoparın yerleşim yerinde dolaştığı sırada 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladığı, 5 saatlik operasyonun ardından yakalandığı duyuruldu.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.