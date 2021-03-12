Eşiyle tartışıp 5. kattan atlayan kadını alt komşuları tuttu

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali U. ve Özgül U. çifti evde alkol içti. Bir süre sonra çiftin arasında tartışma çıktı. Çiftin tartışması balkonda devam ederken, Özgül U., bir anda kendisini balkondan aşağıya bıraktı. Bu esnada yanında bulunan kocası ve seslerden dolayı balkonda olan komşuları atlayan kadını son anda yakalarken, genç kadın komşuları tarafından yavaşça 4. katın balkonuna çekilerek içeri alındı.

Komşulardan tepki

Mahalleli tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, binaya girerek araştırma yaparken, sağlık ekipleri de içeri girerek Özgül U'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre sonra Ali U, ekipler tarafından binadan çıkarılarak polis aracına götürülürken, mahalleli Ali U'ya sert tepki gösterdi. Araya giren polisler tarafından olay kısa sürede yatıştırılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sağlık ekipleri daire içerisinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra genç kadını sedye ile bina içerisinden çıkararak ambulansa aldı. Çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan Özgül U., tedaviye alındı.

Yaşanan olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Volkan Özalkan, "Kızı elinden tutuyordu. Kız da o esnada bağırıyordu. 4. kattakiler Allah’tan onu aşağıya çekebildiler. Daha sonra bende 112’yi aradım. Ali U., beni de ölümle tehdit etti. Sonra polisler adlı götürdü, kadının da akıbetini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının ilk ifadesinde, kendisinin balkondan atladığını söylediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.