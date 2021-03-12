Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümünde çekti

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla Osmaniyeli Sosyolog Gizem Çapar, çocukluğunda hayal ettiği klibi hazırladı.

Sokaklardaki 7’den 70’e tüm vatandaşlara mikrofon uzatarak İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okutan Çapar, amacının insanların manevi duygularına değinmek olduğunu söyledi. Osmaniye’nin simgesi haline gelen Devlet Bahçeli Meydanı'nda çekimleri yapılan klipte ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı’nı okuyanlara yer verildi.

Gizem Çapar, çocukluğunun hayali olan klibi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında hazırlamak istediğini dile getirdi: