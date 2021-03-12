Anket: Yalnızlara yönelik aşağılamalar pandemi döneminde arttı

Duygusal bir ilişkileri olmayan ve tek başına olmayı seven, tercih eden kişilerin maruz kaldığı yaftalama, baskı, ayıplama, utandırma ve aşağılama olarak açıklanabilecek 'single shaming', koronavirüs pandemisi süresince sıklaştı. Çöpçatanlık uygulaması Match'in son anketine katılan 1000 kişinin yarısı bu tepkilerle karşılaştıklarını, yüzde 37'si de bu durumun pandemi başından bu yana arttığını söyledi.
Single-shaming is getting worse because of the pandemic, study says - https://t.co/xhyCC4W7gx https://t.co/cKc2XjholP #blockonlineshamers #shaming #bekind— Stop Cyberbullying (@StopWebBullying) March 12, 2021
'Hayatım sevgili bulmaya çalışmaktan ibaret değil'
18 aydır yalnız olduğunu söyleyen Ella adlı bir katılımcı tüm çöpçatanlık uygulamalarını silmeye karar verdiğini ve sevgili bulmaya fazla zaman harcamak istemediğini, yeni bir ilişki için enerjisi olmadığını anlattı. Karantina döneminde en iyi iki arkadaşıyla çok iyi vakit geçirdiğini ama bir partneri olmadığı için ailesinin kendisi hakkında 'endişelendiğinden' yakınan Ella şöyle devam etti: "Ailemin işimin nasıl gittiği veya hobilerimle ilgili konuşmasındansa ne zaman birini bulup evleneceğimi sorup durmaları can sıkıcı. Daha 29 yaşındayım! Biriyle tanışırsam, doğru zaman gelirse ilişkim olmasını isterim ama hayatım sevgili bulmaya çalışmaktan ibaret değil."
'Ne kadar tepeden bakan bir tavır olduğunun farkında değiller'
Ankete göre bu ayıplama ve baskıya maruz kalan yalnızların en çok duyduğu ifadeler şu şekilde:
- Yakında birini bulursun (yüzde 38)
- Çok yalnız hissediyor olmalısın (yüzde 29)
- Şimdiye kadar birileriyle tanışmamış olmana inanamıyorum (yüzde 26)
- Son zamanlarda tanıştığın hoş biri yok mu? (yüzde 24)
- Görüştüğün özel biri var mı? (yüzde 24)
- En son ne zaman biriyle ilişkin oldu? (yüzde 24)
- Seni birileriyle görelim artık! (yüzde 20)
- Bu pandemiyi yalnız geçirenlere çok üzülüyorum (yüzde 18)
- Yanında biri olsun istemez misin? (yüzde 18)
- Sence neden hala sevgilin yok? (yüzde 18)
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