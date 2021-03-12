Pizzacı kurye 'restorandaki fareleri kaçırmak için' teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı

Fransa'da sipariş aldığı apartmana pizza götüren bir kurye, apartman görevlisinin kedisini çaldı. Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, kediyi çalıştığı restorandaki fareleri kaçırmak için aldığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat hizmeti firması 'Just Eat' kuryesi, Pizza teslim ettiği apartmandaki kediyi çaldı.

Kedinin kaybolduğunu fark eden apartman sakinleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde kurye tarafından alındığını fark etti.

Just Eat delivery driver steals cat from customer’s building ‘to deal with mouse infestation at restaurant’https://t.co/nd65iH0PAM — The Independent (@Independent) March 11, 2021

​Ertesi gün restorana giden apartman sakinleri, kediyi restoranın köşesinde 'korkudan titrerken' buldu.

Kurye ise kediyi restorandaki fareleri kaçırmak için aldığını söyledi.

Kedinin sahibine geri verildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Just Eat firması ise konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı. Şirket sözcüsü, "Yüksek standartlara bağlı kalmaya çalışıyoruz ve tüm restoran ortaklarımızdan her zaman sorumlu davranmalarını bekliyoruz. Bu nedenle, bu olayı duymaktan endişe duyduk. Olayı araştırıyoruz" diyerek kedinin fotoğrafını paylaştı.

Avec toute cette émotion j’ai oublié la petite photo du chat retrouvé !!! pic.twitter.com/6PGLp0LXV3 — Mini Mousse (@CarolineSPB) March 10, 2021

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