Deniz Çakır’dan suç duyurusu açıklaması: Vermeyin böyle fırsatçılara mahal

Oyuncu Deniz Çakır, kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia ettiği kostüm asistanı Çağatay Görgen’ın suç duyurusunda bulunması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çakır “İki gün önce istifasını vermiş, bölümün bitmesini bekleyen birinin ‘beni işimden etti’ sözü yalandır. Vermeyin böyle fırsatçılara mahal” dedi.