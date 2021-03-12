Haluk Levent'ten atama bekleyen öğretmenlere destek

Sanatçı Haluk Levent, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 40 bin ek öğretmen ataması yapılması çağrısında bulun öğretmenlere destek verdi.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ataması yapılmayan öğretmenler, ‘Atanmak istiyoruz’ diyerek 60 bin atama talep etti.

Öğretmenlerin açıklamasında, eğitimden tasarruf edilemeyeceği belirtilerek, “Aslan payı olarak nitelendirilen eğitime ayrılan pay, ihtiyaçları karşılamıyor” denildi.