Hülya Avşar: Ben sapyoseksüelim

Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin" diyen Avşar, özgürlüğe de alıştığını söyledi. Avşar ayrıca, "Ben sapyoseksüelim zaten. Zeka benim için büyük bir güç" ifadesini kullandı.

Masumiyet dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar, bir hastanede arkadaşını ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avşar, hayatına kimseyi sokmamasının sebebini de anlattı.

TV100'de yer alan habere göre "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti: