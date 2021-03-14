'Dünyanın en büyük insan zinciri', bir zamanlar köle ticaretinin merkezi olan Benin'de

Saype adıyla bilinen Fransız sanatçı "Duvarların Ötesi " projesi kapsamında, tuval olarak bu kez Benin'deki bir sahili kullandı. Sanatçı, birbirini sımsıkı tutan devasa el freskiyle, sahile dostluk ve birliktelik mesajı bıraktı.

Saype adıyla bilinen Fransız sanatçı Guillaume Legros'nun "Duvarların Ötesinde" projesinin bu seferki durağı Afrika ülkesi Benin oldu.

Sanatçı imzasını bu kez bir zamanlar köle ticaretinin merkezi olan Benin'deki, bir sahile attı.

Saype, "arazi sanatı" olarak adlandırılan teknik için özel bir boya kullanıyor. Kömür, tebeşir ve bunları birbirine yapıştıracak süt proteini biyolojik karışımını özel bir aletle püskürterek yere devasa freskler yapıyor.

Saype, meydanlara, dağlara, göllere, sahillere, dostluk ve birliktelik mesajı bırakıyor.

Known for his monumental frescoes on lawns and beaches in different parts of the world, French artist Saype spray-painted the iconic two hands clasping each other’s forearms in Benin, completing the tenth step of the 'Beyond Walls' project pic.twitter.com/u8hk6D9LlF — Reuters (@Reuters) March 13, 2021

​İstanbul'da da çalışma yapmıştı

Fransız ressam, 2019 başlattığı proje kapsamında, İstanbul'da da Avrupa yakasından Asya'ya uzanan 3 freskten oluşan bir çalışma yapmıştı.

İstanbul'da, Beykoz, Boğaziçi Üniversitesi ve Unkapanı Köprüsü'nün altına yapılan eserler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Beşiktaş Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İsviçre Başkonsolosluğu, Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve UPS'in desteğiyle gerçekleştirilmişti.

Sanatçının, Paris’te Eyfel Kulesi’nin önündeki büyük vadide, Andora’da dağda, Cenevre’de gölde, Berlin’de koruda, Ougadouga'da bir çölde yaptığı freskler de ilgiyle izlenmişti.

Saype'ın freskleri çok büyük olduğu için yakından bakıldığında anlaşılmıyor. Deseni anlamak için yüksekten bakılması gerekiyor.

Kutuplaşan dünyada, sembolik olarak dünyanın en büyük insan zincirini yaratmayı seçen sanatçı, Duvarların Ötesinde projesiyle insanları yardımseverliğe ve birlikte yaşamaya davet ediyor. Birliği, karşılıklı yardımlaşmayı ve duvarların ötesindeki ortak çabayı simgelemek amacıyla, şehirden şehre kayan ve iç içe geçen, tokalaşmış elleri çimenlerin üzerine çiziyor.