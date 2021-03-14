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    Düşük rayiç hem evinden hem parasından etti

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    Gökalp kardeşler 900 bin liraya satın aldıkları evin bedelini tapuda 360 bin TL gösterip ödemeyi elden yaptı. Evi satın aldıkları kişinin bankalara borcu çıktı, banka satış için “Borçlu mal kaçırıyor, bu satış gerçek değil” iddiasında bulundu. Mahkeme satışı iptal ederken, bankaya da evi icradan satma yetkisi verdi.

    Her gün Türkiye genelinde binlerce gayrimenkul el değiştiriyor. Pek çok devir işleminde de daha düşük harç ödemek için, mülkün değeri düşük gösteriliyor. Bu süreçte yapılan bir diğer hata da, ödemenin banka yolu ile yapılması yerine elden yapılması. Bu durum, satıcının işine gelse de ileride satın alınan gayrimenkulün elden gitmesine kapı aralayabilir. 

    Hürriyet’in haberine göre, iki ayrı uluslararası şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan Onur Gökalp ile kardeşi Orçun Gökalp 6 yıl önce Kadıköy Suadiye’de bir daire satın almaya karar verdi. Daire, Konya’da yaşayan iş insanı Önder Ragıp Bağrıaçık’a aitti. Dairenin satışına bir emlakçı aracılık ediyordu. Bağrıaçık Konya’da olduğu için tüm satış görüşmeleri, İstanbul’da yaşayan amca N. Bağrıaçık ve kuzen S. Bağrıaçık ile yürütülüyordu. Görüşmeler sonrası dairenin 900 bin liraya satışı için anlaşmaya varıldı.

    Belediyeden alınan rayiç bedel 360 bin lira, tapuda da evin değeri olarak gösterildi

    Gökalp kardeşler, yanlarındaki getirdikleri para dolusu çantayı açtı. Para sayma makinesinden geçirilen 887 bin lira muhasebeci M. Ç.’ye teslim edildi. Kadıköy Belediyesi’nden alınan rayiç bedel olan 360 bin lira, tapuda da evin değeri olarak gösterildi. Taraflar arasındaki devir işlemi 24 Haziran 2015 günü tamamlandı. Ancak Gökalp kardeşler, birkaç ay sonra şok bir dava ile karşı karşıya kaldı. 

    Dava, özel bir bankanın Konya’daki birimi adına açıldı. Anılan banka, Önder Bağrıaçık’ın mobilya şirketine verdiği krediyi tahsil edemeyince hakkında icra takibi başlatmıştı. Anılan banka dışında, Bağrıaçık hakkında 70 kadar farklı icra takibi daha bulunuyordu. Bağrıaçık’tan kredisini tahsil edemeyen banka bu kez, mevcut tapularının yanı sıra yakın zaman önce devrini yaptığı tüm tapu kayıtlarını çıkardı. Gökalp kardeşlere yapılan tapu devri bilgisine de ulaşıldı.

    Mahkeme, evin banka tarafından icra yolu ile satışına da karar verdi

    Banka avukatı dava dilekçesinde, anılan devrin mal kaçırma amaçlı olduğunu öne sürdü. Gökalp kardeşler adına yapılan savunmalarda ise “Bu satış gerçek bir satış” denildi. Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme bankanın talebini reddetti. Ancak istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu, mahkeme bu kez bankanın talebini kabul etti. Bankanın ‘tasarrufun iptali’ talebi ile açtığı davayı kabul eden mahkeme, evin banka tarafından icra yolu ile satışına da karar verdi. Mahkeme, 100 bin lirayı bulan yargılama ve avukatlık masrafının ödenmesinde de Gökalp kardeşleri sorumlu tuttu.

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    Etiketler:
    Mahkeme, Konut, Ev, rayiç, Suadiye, Kadıköy, İstanbul, Konya, Türkiye
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