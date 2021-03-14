Ezhel: Kürtçe konuşuyorum, Amedspor'u paylaşıyorum, bu ülkeyi sizin asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum

Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu), sosyal medyada kendisine 'terörist' diyen kullanıcılara tepki gösterdi. Kürt rapçi Xatar ile paylaştığı fotoğrafına gösterilen tepkiler üzerine Ezhel, "Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor adeta" dedi.

Ezhel adıyla bilinen rap müzisyeni Sercan İpekçioğlu'nun bazı takipçileri, Kürt rapçi ve müzik prodüktörü Xatar'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle sanatçıya tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Ezhel, "Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedsporu paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle" dedi.

Ezhel, son dönemde kendisine yapılan "Terörist" suçlamaları ve iftiralarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. #ezhel 🕊 pic.twitter.com/8C0ILDbK2n — Substreet (@substreett) March 13, 2021

​'Hepinizden tiksiniyorum, çıkın beni takipten'

Instagram'da paylaştığı hikayelerde Ezhel, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar ben insan bloklamaktan bıktım. Çıkın beni takipten. Beni açıklama yapmak zorunda bıraktığınız için de hepinizden ayrıca tiksiniyorum. Sırf Almanya'da herkesin tanıdığı, Mesut Özil'in de, sokakta gören herhangi birinin de direkt fotoğraf çekileceği Xatar'la fotoğrafım var diye bana terörist yakıştırması yapabildiğiniz için sizlerden utanıyorum. Umarım hayatınız boyunca iftiraya, ayrımcılığa ve lince maruz kalırsınız. Kendimi bildim bileli ülkemin kanayan yarası olan terör belası birçok günahsız gibi benim köyümü de vurmuş, köylümü öldürmüş, aileme kurşun sıkmıştır. Yüzüme kazıdığım Ankara'mda canlar almıştır. Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor adeta. İğreniyorum sizden. Eroin parası mı? Siz belli ki hiç 'Yarınımız Yok' şarkımı dinlememişsiniz".

'Hepinize inat Türkçe rapi dünyaya göstereceğim'

Kürtçe konuştuğu için de eleştirilerin hedefi haline gelen Ezhel söyle devam etti:

"Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedsporu paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle. Size rağmen sizi bile seviyordum belki bir yere kadar. Ama şunu biliyorum, ben ne dersem diyeyim siz işinize geleni yapmaya devam edeceksiniz. İdamımızı, hapıslığımızı, başarısızlığımızı dileyeceksiniz. Hepinize inat Türkçe rapi dünyaya göstereceğim. Bu bok dolu kalbinizle yaşamak zor olsa gerek size kolaylıklar diliyorum".