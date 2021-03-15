Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te deprem kaydedildi.
Depremin, 6.98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te deprem kaydedildi.
Depremin, 6.98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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