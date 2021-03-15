Zonguldak'ta kaybolan kedi Tekirdağ'da bulundu: Tekneye binip gitmiş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir balıkçının kedisi kayboldu.

Kedisini bir türlü bulamayan balıkçı, başka balıkçıların teknesiyle gitmiş olabileceğini düşünerek, son zamanlara başka illerden ilçeye gelen balıkçıları aramaya başladı.

Aramalar sonucunda kaybolan kedinin Tekirdağ’da olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’a geldiği tekneyi de terk eden kedi, Süleymanpaşa Limanı'nda bir süre gezindikten sonra İdris Şeremet’in kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesine bindi.

Şeremet, Zonguldak’ta bir balıkçıya ait olduğunu öğrendiği hamile kediyi yanına alarak denize açıldı.

Karadeniz’de buluşan iki balıkçı teknesi iyice yanaştıktan sonra denizin ortasında kedi sahibine teslim edildi.

Kedinin sahibi de buna karşılık, İdris Şeremet’e bir kasa balık hediye ederek teşekkürlerini iletti.