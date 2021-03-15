Uzmanlardan 'normalleşme' tahmini: Vaka sayıları önümüzdeki hafta 20 binlere ulaşacak

Koronavirüsle mücadelede uygulamaya koyulan kademeli normalleşmenin ardından vaka sayılarında artış yaşandı. Uzmanlar, vaka sayısının önümüzdeki haftalarda 20 bine çıkacağını, mayıstan itibaren ise havaların ısınmaya başlamasıyla açık alanlara geçileceğinden düşmeye başlayacağını tahmin ediyor.

Vakaların 100 binde görülme oranlarına göre illerin 4 ayrı gruba ayrılmasıyla başlayan uygulamada, ikinci haftanın ardından yeni değerlendirmeler başladı. Hükümetin ilgili birimlerinde, büyük şehirlerin dayanma kapasitesinin son ana kadar korunacağına ilişkin görüş oluştuğu öğrenildi. Ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması için kuralların kolay değişmeyeceği, gerekirse, bölge ve mahalle yasakları getirileceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan değerlendirmelerde, yeni uygulamaya bağlı olarak, vaka sayısında artışın beklendiği ifade edildi. Uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu:

© REUTERS İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme sürecine ilişkin açıklama

Önce artış sonra gerileme

Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, vaka sayısındaki artışın 20 binleri bulacağı, nisan ayının sonu ile mayıs ayının başında ise gerileme beklendiği yorumları yapılıyor. Gerilemedeki en önemli etkenler hava sıcaklıklarının artması, kapalı ortamlardan açık havaya geçilmesi ve mesafenin fazlalaşması olacak. Uzmanlar, yaz aylarının kısmen rahat geçeceğini, mutasyondaki gelişmeye bağlı olarak yeni kararların tartışılacağını belirtiyor. Aşı, yeterince yapılmadığı için henüz değerlendirmeye alınmıyor. Aşılama artarsa, etkisi ancak yaz aylarında görülecek.

Uyarılara devam

Toplantılarda, kısıtlamaların kaldırılmasının maske ve mesafenin de kalktığı anlamına gelmediği, kurallara uyulmaması durumunda eski yasaklara yeniden dönülebileceğine dair hatırlatmaların sık sık yapılarak, kamuoyunun bu konudaki duyarlılığının arttırılması gerektiği ifade edildi. İstanbul’daki artışın şubat ayının ikinci yarısından itibaren başladığı, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hastalık şikâyetiyle test yaptıranlarda yüzde 50, hastalık görülme oranında ise yüzde 20 artış olduğu belirtiliyor. Bilim Kurulu üyelerinden bazılarının, mutasyon nedeniyle hızlı bir bulaşmanın söz konusu olduğu, bunun aile içi bulaşları arttırdığı yorumu yaptıkları, mavi kodlu iller dışındaki illerde hafta sonu yasaklarına geri dönülmesi, kırmızı kodlu illerden de giriş-çıkışların sınırlandırılmasını istedikleri öğrenildi.