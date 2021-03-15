İzmir'de evli çift banyoda ölü bulundu: Şofben gazından zehirlendiler

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Peruze Atılgan, kendisine yardımcı olmaları için oğlu Volkan Atılgan ile gelini Sevim Atılgan’ı yanına çağırdı. Önceki gece çiftin uzun süre banyoda kaldığını fark eden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı. Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, oğlu ve gelinini yerde hareketsiz buldu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Atılgan çifti daha sonra toprağa verildi.