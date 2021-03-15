Devasa yarasalar, Avustralya'da hayatı zorlaştırıyor

Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan ve en büyük yarasa türü olan megabatlar, bu yıl içerisinde şu ana kadar kenti 40 kez karanlığa gömdü. Adelaide sakinleri, kentteki sayıları 25 bini bulan devasa yarasalarla baş etmenin yollarını arıyor.

Kanat açıklıkları 1.5 metre genişliğe sahip olabilen devasa yarasa kolonisi, Adelaide'de elektrik kesintilerine sebep oluyor.

Bumper cloud of megabats wreaks havoc on Adelaide’s power network https://t.co/jZqLDBmeaI — Guardian Australia (@GuardianAus) March 11, 2021

​Devasa yarasaların 2021 yılı içerisinde şimdiye kadar 40 kez kesintiye sebep olduğu belirtildi.

1.5 milyona yakın nüfusa sahip olan kentte bölge halkı, devasa yarasalarla başa çıkmanın yollarını arıyor.

'Megabat' olarak adlandırılan bu yarasa türünün, ilk olarak kent merkezinde bulunan Botanik Park'ta görüldüğü bildirildi. İlk görüldüğü andan bu yana koloni halinde büyüyen megabatların şu anki sayısının 25 bin kadar olduğu belirtiliyor.

Ekolojist Jason van Weenan, Aelaide bölgesindeki kaynakların tükenmesiyle, megabatların kenti terk edip eski kolonilerine döneceğini düşündüğünü söyledi.

Yıllık olağan sıcak hava dalgalarının kentte etkisini göstermemesi sebebiyle megabatların bu yıl beklenenden çok daha falza miktarda ürediği tahmin ediliyor.