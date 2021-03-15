'Radyo Yayıncılığı Ödülü'ne layık görülen 'Atilla Güner'le Akşam Postası' ödülünü aldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, “Böyle gerçeği yansıtan bir programa ödül vermek bizim için mutluluk verici. Gerçeği mutlaka bir şekilde yansıtmak gerekiyor. Gerçek yansıyacağı kanalı da sizin gibi onurlu gazeteciler aracılığıyla buluyor. Biz sizler aracılığıyla meslek örgütü olarak gerçeği yansıtmanın kanalını bulmuş olduk” dedi.

Uğur Koçbaş da, “Salgın sürecinde hep Atilla Bey’in kaptanlığında objektif habercilik yapmaya çalıştık. O yüzden bu ödül bizim için çok anlamlı” ifadesini kullandı.

Akşam Postası’nın 4. ödülü

Atilla Güner’le Akşam Postası haber programı daha önce de 2011’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2012’de Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 2013’te de TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde ‘Yılın Radyo Programı’ dalında ödüle layık görülmüştü.