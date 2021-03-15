İngiliz basınından, Charlie Hebdo'nun Kraliçe 2. Elizabeth karikatürüne tepki

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın karikatürünü yayınladı. Karikatürde 2. Elizabeth’in 'ırkçı' olarak yansıtılması İngiliz basını tarafından eleştirildi.

İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakan Meghan Markle ve Prens Harry'nin geçtiğimiz hafta Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajın ardından İngiltere kraliyet ailesine karşı yöneltilen ırkçılık iddiaları hem İngiltere hem de dünya basınında geniş yer aldı.

Queen Elizabeth Kneels on Meghan Markle's Neck in Charlie Hebdo Cover https://t.co/0alXd1YnmB — TMZ (@TMZ) March 13, 2021

​Markle'ın kraliyet ailesinde ırkçılıkla karşılaştığına yönelik yaptığı açıklamaların ardından Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, 25 Mayıs 2020’de ABD'de ırkçılık nedeniyle öldürülen siyahi George Floyd'un öldürülmesine atıfta bulunarak bir karikatür yayınladı.

Yayınlanan karikatürde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ırkçı ABD polisi olarak, Markle’ın ise öldürülen George Floyd olarak tasvir edilmesinin ardından karikatür, İngiltere'de büyük tepkilere neden oldu.

The Sun: İğrenç

The Sun gazetesi, karikatürü okuyucularıyla paylaştığı haberinde 'iğrenç' başlığını kullandı.

Haberde, derginin satışlarını arttırmak amacı ile Floyd cinayeti ve kraliyet ailesine yöneltilen ırkçılık iddialarıyla dalga geçtiği ifade edildi.

Times: Öfke uyandırdı

Times gazetesinde ise Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürün öfke uyandırdığı ve halk tarafından sosyal medyada eleştirildiği ifade edildi. Times, Charlie Hebdo'nun siyasi ve dini liderlere yönelik karikatürleriyle, daha önce 20'den fazla ülkede Fransa büyükelçiliklerinin geçici olarak kapatılmasına sebep olduğunu belirtti.