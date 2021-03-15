Kayıt
18:53 15 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İngiltere'de Onur Listesi yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde olmak üzere iki kez yayınlanıyor. Listede yer alan kişilere sene içinde düzenlenen törenle nişan takılıyor.

    İngiliz basınından, Charlie Hebdo'nun Kraliçe 2. Elizabeth karikatürüne tepki

    © REUTERS
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104093/56/1040935673_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_8e1891d3720f274dbdbcc94c5034703a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103151044035363-ingiliz-basinindan-charlie-hebdonun-kralice-2-elizabeth-karikaturune-tepki/

    Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın karikatürünü yayınladı. Karikatürde 2. Elizabeth’in 'ırkçı' olarak yansıtılması İngiliz basını tarafından eleştirildi.

    İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakan Meghan Markle ve Prens Harry'nin geçtiğimiz hafta Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajın ardından İngiltere kraliyet ailesine karşı yöneltilen ırkçılık iddiaları hem İngiltere hem de dünya basınında geniş yer aldı.

    ​Markle'ın kraliyet ailesinde ırkçılıkla karşılaştığına yönelik yaptığı açıklamaların ardından Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, 25 Mayıs 2020’de ABD'de ırkçılık nedeniyle öldürülen siyahi George Floyd'un öldürülmesine atıfta bulunarak bir karikatür yayınladı.

    Yayınlanan karikatürde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ırkçı ABD polisi olarak, Markle’ın ise öldürülen George Floyd olarak tasvir edilmesinin ardından karikatür, İngiltere'de büyük tepkilere neden oldu.

    The Sun: İğrenç

    İngiltere prensleri William ve Harry, Star Wars filminin setinde.
    © REUTERS
    Prens William'dan kardeşiyle eşine cevap: Kraliyet ailesi kesinlikle ırkçı değil
    The Sun gazetesi, karikatürü okuyucularıyla paylaştığı haberinde 'iğrenç' başlığını kullandı.

    Haberde, derginin satışlarını arttırmak amacı ile Floyd cinayeti ve kraliyet ailesine yöneltilen ırkçılık iddialarıyla dalga geçtiği ifade edildi.

    Times: Öfke uyandırdı

    Times gazetesinde ise Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürün öfke uyandırdığı ve halk tarafından sosyal medyada eleştirildiği ifade edildi. Times, Charlie Hebdo'nun siyasi ve dini liderlere yönelik karikatürleriyle, daha önce 20'den fazla ülkede Fransa büyükelçiliklerinin geçici olarak kapatılmasına sebep olduğunu belirtti.

    İlgili konular:

    Kraliyet ailesi Prens Harry krizine çözüm için ‘zirvede’ bir araya gelecek
    2015'teki Charlie Hebdo saldırısı sanıklarına 4 yıl ila ömür boyu hapis arasında değişen cezalar verildi
    Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi
    Oprah Winfrey: Archie'nin ten rengiyle ilgili endişeleri dile getiren Kraliçe Elizabeth ya da Prens Philip değil
    Etiketler:
    Irkçı, İngiltere, karikatür, Charlie Hebdo, Kraliçe 2. Elizabeth
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı. Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.
    Maslenitsa Bayramı kutlamalarında Kovid-19’a karşı dev kale yakıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet