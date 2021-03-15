Hayvanseverler 'Evcil Hayvan Zirvesi'nde buluşuyor

Tükiye'de ilk kez planlanan 'Evcil Hayvan Zirvesi (Pet Summit Turkey)', Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin desteği ve bazı firmaların katılımıyla gerçekleştirilecek. Fuar etkinliklerini takip etmek için 3D sanal tur imkanı da sunulacak.

TVHB’nin de katkılarıyla Türkiye'de 'ilk kez' evcil hayvan dünyasını aynı çatı altında buluşturacak Pet Summit Turkey, 19-28 Mart tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek.

Katılımcı firmalar, evcil hayvan ekosistemi içindeki tüm paydaşları bir araya getirme fikrini teknoloji ile birleştiren, sektörün ilk online zirvesi Pet Summit Turkey fuarında, kendi stantlarında ürün ve hizmetlerini dijital olarak izleyicilere sunabilecek.

Aynı zamanda konuşmacılar ve ziyaretçileri buluşturacak organizasyon kapsamında katılımcılar, fuarı takip etmek için 3D sanal tur imkanına da sahip olacak. İzleyiciler ayrıca evcil hayvan dostlarıyla ilgili önemli gündem konularının konuşulacağı panelleri ve konferansları da takip etme imkanını yakalayacak.

Fuar etkinliği ve paneller 'Petsummitturkey.com' adresinden takip edilebilecek.