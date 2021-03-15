Wildberries’e göre St.Petersburg ve Türkiye için gezi rehberlerine talepte artış oldu

Wildberries’in yaptığı araştırmaya göre bu yılın ocak ve şubat aylarında Rusya'da turistik haritaların ve gezi rehberlerinin çevrimiçi satışları yıllık bazda 3.6 kat arttı, önceden destinasyon talebinde lider konumda olan Roma, Londra ve Avrupa’nın diğer başkentlerinin yerini ise St.Petersburg, Altın Halka ve Türkiye aldı.

İnternet perakende satış mağazası Wildberries’in yaptığı araştırma, bu yılın ocak ve şubat aylarında Rusya'da turistik haritaların ve gezi rehberlerinin çevrimiçi satışlarının yıllık bazda 3.6 kat arttığını, önceden destinasyon talebinde lider konumda olan Roma, Londra ve Avrupa’nın diğer başkentlerinin yerini ise Rusya içinde St.Petersburg ve Altın Halka, dışarıda ise Türkiye’nin aldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre St. Petersburg gezi rehberinin satışları yıllık bazda yüzde 158 artış kaydetti.

Araştırma döneminde en popüler 10 gezi rehberi sıralamasında başı çeken ‘Petersburg: Şehirde Yaya Dolaşmak’ kitapçığı olurken ikinci sırada ‘Rusya'nın Altın Halkası’nda Seyahat’, üçüncü ve dördüncü sırada ‘İstanbul: Haritalı Gezi Rehberi’ ve ‘Türkiye’de Geziler’, beşinci sırada da ‘Kareliya. Kiji, Valaam, Solovki’ gezi rehberleri oldu.

Yurtdışı destinasyonlar arasında Türkiye hakkındaki kitap satışlarında yüzde 35 oranında artış oldu, Rusya'nın daha geçen ağustosta tekrar uçuşlara açtığı Tanzanya'ya olan talep te arttı.

Gürcistan Rus turistlere yeniden açıldıktan sonra mart ayında bu ülkeyle ilgili gezi rehberi satışları şubat başına göre yüzde 75 arttı, Ermenistan ile hava iletişiminin yeniden kurulmasının ardındansa Rusların verdiği siparişlerde Erivan gezi rehberleri de yer almaya başladı.

Wildberries, bu yılın ocak ve şubat aylarında İnternet siparişlerinde eskisi gibi İngiltere, ABD ve Madeira gezi rehberleri yer aldığı için Rusların bu yönde devam eden iyimserliğine dikkat çekti.