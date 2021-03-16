Doç. Dr. Çoban: 2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ı 'miyopi' olabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, pandemi döneminde teknolojik ürünlerin kullanımının artmasına bağlı olarak göz bozukluklarının da çoğaldığını anlattı. Çoban, "Toplumun yüzde 30-35'inde, özellikle bilgisayar kullanımına bağlı miyopi gelişti. 2050 yılına kadar toplumun yüzde 60'a yakınında miyopi olacağı öngörülmektedir" dedi.

Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüs salgınıyla birlikte alışkanlıkların değiştiğini ve pandemi dönemini evde geçirenlerin bilgisayar, tablet, televizyon ve telefon gibi teknolojik alet kullanımının arttığını belirtti.

Uzun süre teknolojik alet kullanımının dijital göz yorgunluğuna neden olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çoban, çok yakın odaklı bakılması nedeniyle uzağı görme bozukluğu olarak adlandırılan miyopinin arttığını kaydetti.

Son 1 yıl içerisinde toplumun yüzde 30 ile 35'inin bilgisayara bağlı görme bozukluğunun geliştiğini açıklayan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, buna bağlı olarak 2050 yılına kadar toplumun yüzde 60'a yakınının miyopi olacağının öngörüldüğünü aktardı.

'Gözler yakını görmek için çok efor sarf eder'

Doç. Dr. Çoban, normalde gözün uzak odaklı olduğunu anlattı. İnsanın uzağı gayet iyi görebildiğini belirten Doç. Dr. Çoban, “Yakın görme için ise gözlerimiz farklı bir efor harcar. Sürekli yakından baktığımızda ise gözümüz yakına odaklanmaya çalışarak miyop dediğimiz olayı ortaya çıkarır. Bu da uzak görme bozuklukları olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

'Gözde kayma da meydana geliyor'

Son bir yıl içerisinde miyopi oranında artış görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Çoban, “Miyopiye bağlı gözlerde kayma da gözlemledik. Sürekli yakına bakmak özellikle çocukların gözlerinde bozukluklara, şaşılıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle aralıklı çalışmaya dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

'Çocukların gözlerinde de miyopi arttı'

Çocukların eğitimlerini 8 saat boyunca bilgisayardan gördüğünü hatırlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, “Dışarıya çok çıkmadıkları için tablet, telefon gibi ürünlerle oynuyorlar. Onlardan istediğimiz şey ise yarım saatlik ya da 1 saatlik çalışmanın ardından açık havada 5 dakika uzağa bakacakları bir ortamda bulunmaları. Özellikle boş vakitlerini açık ve geniş ortamlarda geçirmelerini istiyoruz" dedi.

'Açık havada uzak bir noktaya bakın'

Göz sağlığı için açık havada vakit geçirilmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Çoban, "Gün ışığının miyopiyi ve göz bozukluklarını engelleyen koruyucu etkisi vardır. Eğer dar alanda değilseniz gözünüzü 20 metre uzağa odaklamanızı sağlar, yakından bizi uzaklaştırır ve göz kaslarımızın rahatlamasını sağlar. Miyopinin gelişmesini de engeller, özellikle miyopinin tedavisinde bunu önermekteyiz" dedi.